Назовити 3 выражения из античного мира пажайлуста

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1. "Ящик Пандоры" - миф о любопытной женщине, открывшей, несмотря на запрет, ларец, в котором были заперты все несчастья, которые сразу разлетелись по всему свету. 2. "Олимпийское спокойствие" - хранить спокойствие, словно боги-олимпийцы. 3. "Кануть в Лету" - забыть происшедшее. Лета - река забвения в мифологии.