Назовити 3 выражения из античного мира пажайлуста

История
Назовити 3 выражения из античного мира пажайлуста
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. "Ящик Пандоры" - миф о любопытной женщине, открывшей, несмотря на запрет, ларец, в котором были заперты все несчастья, которые сразу разлетелись по всему свету. 2. "Олимпийское спокойствие" - хранить спокойствие, словно боги-олимпийцы. 3. "Кануть в Лету" - забыть происшедшее. Лета - река забвения в мифологии.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
История
Составьте план рассказа бородинское сражение. кто победил в нем
Ответить
Русский язык
Подберите антонимы к следующим словам: чистый- ,яркий- ,война- ,заболеть- ,
Ответить
Геометрия
При пересечении двух прямых один из углов равен 62°.Найдите образовавшийся тупые углы.
Ответить
Русский язык
Срочно помогите по русскому. что это? (БСП, ПП, ССП)
Ответить
Русский язык
Найдите речевые ошибки мама сказала, чтобы сын одел шапку
Ответить