Составьте план рассказа бородинское сражение. кто победил в нем

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Составьте план рассказа бородинское сражение. кто победил в нем
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Бородинское сражение - крупнейшие сражение отечественной войны 1812 года между русской армией под командованием Генерала от инфантерии Кутузова и Французского императора Наполеона 1 Бонапарта. Силы сторон равны. Если Русская армия уступала по численности пехоты, то она превосходила французов в количестве пушек. В ходе 12-ти часовой битвы, французам удалось взять левые позиции русских войск. Но русские войска переходили в контрнаступление, в связи с чем французам пришлось отойти на исходные позиции. Победителя в этой битве нет. Ибо Наполеон считал себя победителем, ибо смог истощить и сократить русскую армию, а Кутузов считал победителями русских, ибо они смогли выстоять и не сдать врагу Бородино.
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