3. 4. пожалуйста.!!!!!!!!
Алгебра
3. 4. пожалуйста.!!!!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3. 2а/(a - b) + 2a /(a + b) = 2a * (a + b) / (a^2 - b^2) + 2a * (a - b) / (a^2 - b^2) = (2a^2 + 2ab + 2a^2 - 2ab) / (a^ - b^2) = 4a^2 / (a^2 - b^2) 4. 8m^2n^2 / 5k / 4m^3n = 8m^3n^2 / 5k * 4m^3n = 2n / 5kn
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