Найдите речевые ошибки Прочитав эту книгу я получил в восхищении
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Найдите речевые ошибки Прочитав эту книгу я получил в восхищении
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.Прочитав эту книгу я был в восхищении. 2.Прочитав эту книгу я получил восхищение. 3.Прочитав эту книгу я остался в восхищении. Бери любой вариант, который понравится
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