Определите тип сказуемого: Жила Погибли Заболели.не миновала,не могла работат??, Принялась Стали поступать- Не дадут затмить-
Русский язык
Определите тип сказуемого: Жила Погибли Заболели.не миновала,не могла работат??, Принялась Стали поступать- Не дадут затмить-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Жила- простое глагольное погибли -простое глагольное заболели, не миновала, принялась- простое глагольное не могла работать, стали поступать, не дадут затмить- сост. глагольное сказуемое
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