Срочно помогите по русскому. что это? (БСП, ПП, ССП)

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Срочно помогите по русскому. что это? (БСП, ПП, ССП)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ССП ( сложносочиненное предложение) - это предложение, в котором равноправные предложения соединены сочинительными союзами: (И, НО, ТО, ДА, ИЛИ) и разграничиваются запятой. Пример: То скрипнет дверь, то калитка тихо отворится. СПП (сложноподчиненное предложение) -это предложение, которое состоит из главного и зависимого (т. е. от одного предложения к другому можно поставить вопрос) предложений, которые присоединяются подчинительным союзом или союзным словом (ГДЕ?, КОГДА? , КУДА? , ОТКУДА?, КАКОЙ? , ЧТО? и т. д. ) и разграничивается запятой. Пример: Мы пришли домой, когда начался дождь. БСП (бессоюзное предложение) - предложения могут соединяться между собой запятыми, точкой с запятой, двоеточием, тире. Пример: Я тебе определено скажу: у тебя есть талант
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