Найдите речевые ошибки мама сказала, чтобы сын одел шапку
Русский язык
Найдите речевые ошибки мама сказала, чтобы сын одел шапку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надел шапку,а не одел
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Русский язык
Определите тип сказуемого: Жила Погибли Заболели.не миновала,не могла работат??, Принялась Стали поступать- Не дадут затмить-
Биология
Фермент липаза ускоряет расщепление жиров в двенадцатиперстной кишке. Эта функция белков называется: А) каталитическая Б) энергетическая В) строите...