Найдите речевые ошибки мама сказала, чтобы сын одел шапку

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Найдите речевые ошибки мама сказала, чтобы сын одел шапку
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Надел шапку,а не одел
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