Название сказки по опорный словам: лиса, мужик, старуха, рыба, волк, прорубь
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Название сказки по опорный словам: лиса, мужик, старуха, рыба, волк, прорубь
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Гость:
Эта сказка называется Лиса и мужик
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