Как правильно сделать? Помогите пожалуйста

Гость: Гость:

КАРТИНОЙ (1 СКЛ ,ЕД Ч , Т П .) КВАРТИРОЙ (1 СКЛ , ЕД Ч , Т П ) ДАЛЬШЕ ВСЕ СЛОВА ОДИНАКОВЫ ( 1 СКЛ , ЕД Ч , Т П .) 2 ) ЖУРНАЛОМ- БЕЗРАССУДСТВОМ (2 СКЛ , ЕД Ч , Т П ) 3 )ВСЕ СЛОВА (2 СКЛ , ЕД Ч . Р П .)