Как правильно сделать? Помогите пожалуйста
Русский язык
Как правильно сделать? Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
КАРТИНОЙ (1 СКЛ ,ЕД Ч , Т П .) КВАРТИРОЙ (1 СКЛ , ЕД Ч , Т П ) ДАЛЬШЕ ВСЕ СЛОВА ОДИНАКОВЫ ( 1 СКЛ , ЕД Ч , Т П .) 2 ) ЖУРНАЛОМ- БЕЗРАССУДСТВОМ (2 СКЛ , ЕД Ч , Т П ) 3 )ВСЕ СЛОВА (2 СКЛ , ЕД Ч . Р П .)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
Решить либо на С, С++, Pascal Дана строка, состоящая из слов, разделенных пробелами. На??ишите программу, удаляющую лишние пробелы и добавляющую н...
Математика
Обьем правильной четырех угольной призмы равен 175см^3 а ее высота 7см Вычислите длину диагонали и площадь полной поверхности Помогите плз!!!!!
Английский язык
Алгебра
Туристы должны были пройти путь 18 км за определенное время. Однако они шли со скор??стью на 0,5 км/ч больше чем предполагали и поэтому прошли наме...