Решить либо на С, С++, Pascal Дана строка, состоящая из слов, разделенных пробелами. На??ишите программу, удаляющую лишние пробелы и добавляющую недостающие пробелы. Пробел считается лишним, если он: *стоит в начале строки; * с...

Информатика

Решить либо на С, С++, Pascal Дана строка, состоящая из слов, разделенных пробелами. На??ишите программу, удаляющую лишние пробелы и добавляющую недостающие пробелы. Пробел считается лишним, если он: *стоит в начале строки; * стоит перед знаком препинания; * стоит в конце строки; * следует за пробелом. Добавить пробел после знака препинания, при условии выполнения предыдущих пунктов.

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