Какие знаки при ключе в соль миноре

Музыка
Какие знаки при ключе в соль миноре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
знаки при ключе в соль миноре - си бем и ми бем.
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