Названия тёплых и холодных течений в большом круговороте течений северной части ??ихого океана
География
Названия тёплых и холодных течений в большом круговороте течений северной части ??ихого океана
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
основным течениям в северной части Тихого океана относятся теплое течение Куросио, или Японское, переходящее в Северо-Тихоокеанское (эти течения играют в Тихом океане ту же роль, что система Гольфстрима и Северо-Атлантического течения в Атлантическом океане); холодное Калифорнийское течение; Северное Пассатное (Экваториальное) течение и холодное Камчатское (Курильское) течение. В южной части океана выделяются теплые течения Восточно-Австралийское и Южное Пассатное (Экваториальное); холодные течения Западных Ветров и Перуанское. В Северном полушарии эти основные системы течений движутся по часовой стрелке, а в Южном – против нее.
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