Назвать преимущества трудности и недостатки молодого возраста

Гость: Гость:

Трудности большенство молодёжи делоют не то что нужно или правельно а то что хочется это упрямство пытаются жить жизнью незовися моральными принцыпами смотрят на других (некоторые) и хотя быть такими-же как они хотят кому-то подрожать думоют что во всех сетуациях они правы начинают знакомства (не стеми людьми) и могут натворить глупостей