Назвать преимущества трудности и недостатки молодого возраста
Обществознание
Назвать преимущества трудности и недостатки молодого возраста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Трудности большенство молодёжи делоют не то что нужно или правельно а то что хочется это упрямство пытаются жить жизнью незовися моральными принцыпами смотрят на других (некоторые) и хотя быть такими-же как они хотят кому-то подрожать думоют что во всех сетуациях они правы начинают знакомства (не стеми людьми) и могут натворить глупостей
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