Не хочу показаться тупой, но блин, x^2+x^2 - это равно 2х^2?
Алгебра
Не хочу показаться тупой, но блин, x^2+x^2 - это равно 2х^2?
Ответ(ы):
Гость:
Одно и тоже) ничего не меняется)
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Математика
Для приготовлен десерта нужн 17 апельсинов и несколько орехов сколько орехов можн?? взять для приготовлен десерта если их должно быть меньше чем ап...
Математика
В одном садике 98 детей а в другом на 36 детей больше в младшую группу ходит 56 детей в среднюю 74 а остальные ходят в старшую. на сколько меньше д...