В слове "большой" корень и проверочное слово?
Русский язык
В слове "большой" корень и проверочное слово?
Ответ(ы):
Гость:
Корень больш,проверочное слово-больше
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