Не ловкость а расчет и выдержка помогли скалалазу избежать буды, помогите роразобрать синтаксическим
Русский язык
Не ловкость а расчет и выдержка помогли скалалазу избежать буды, помогите роразобрать синтаксическим
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Подл расчёт выдержка подл , а сказуемые избежать
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