Не ловкость а расчет и выдержка помогли скалалазу избежать буды, помогите роразобрать синтаксическим

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Не ловкость а расчет и выдержка помогли скалалазу избежать буды, помогите роразобрать синтаксическим

Автор: Гость