Помогите срочно надо прошу спасибо зарание!!!!

Математика
Помогите срочно надо прошу спасибо зарание!!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнения:a=9000-4200=4800 7660-a=4782 a=7660-4782=2878 B-3705=5000 B=5000+3705=8705 497+x=5300 x=5300-497 x=4803
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Информатика
110 в десятичной делить на 11 в десятичной.Сколько будет?
Ответить
Физика
Как изменяется ток в цепи при увеличении последовательно включенных резисторов? Как изменяется мощность цепи , если увеличить количественно посл...
Ответить
Математика
Определить, является ли решением системы неравенства x+3>0, 6-х>3 число 5?
Ответить
Русский язык
Помогите написать комментарий к сочинению КАК В 11 классе ЕГЭ, пожалуйста Вот тек??т Ревность - чувство естественное. (2)Его в той или иной мер...
Ответить
История
Среди варварских королевств самым мощным являлось
Ответить