Помогите срочно надо прошу спасибо зарание!!!!
Математика
Помогите срочно надо прошу спасибо зарание!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнения:a=9000-4200=4800 7660-a=4782 a=7660-4782=2878 B-3705=5000 B=5000+3705=8705 497+x=5300 x=5300-497 x=4803
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