110 в десятичной делить на 11 в десятичной.Сколько будет?

Информатика
110 в десятичной делить на 11 в десятичной.Сколько будет?
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Гость:
10 в десятой(110/11=11)
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