Помогите написать комментарий к сочинению КАК В 11 классе ЕГЭ, пожалуйста Вот тек??т Ревность - чувство естественное. (2)Его в той или иной мере испытывают все люди. (3)И я даже не уверена, что было бы хорошо, если бы ревност...

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Помогите написать комментарий к сочинению КАК В 11 классе ЕГЭ, пожалуйста Вот тек??т Ревность - чувство естественное. (2)Его в той или иной мере испытывают все люди. (3)И я даже не уверена, что было бы хорошо, если бы ревность совсем исчезла: боюсь, что от этого обеднела бы любовь. (4)Беда не в том, что один не ревнует, а другой ревнует. (5)Беда в том, что эгоизм, свойственный любви, становится безмерным, если мы его не контролируем, не сдерживаемся и не стараемся «властвовать собою», как говорил Пушкин. (6)Ведь, в сущности, ревность - это неверие в себя. (7)Это постоянно грызущее душу подозрение, что ты недостоин любви своего избранника или своей избранницы, что есть или может быть кто-то более достойный. (8)Все горькие упрёки в том, как можно было предпочесть МНЕ другого, имеют в подтексте сомнение в своём праве на любовь. (9)И, с другой стороны, это недоверие к тому, кого любишь. (10)Значит, ты допускаешь возможность, что другой может стать ближе и дороже твоей возлюбленной, что ты для неё не единственный на белом свете. (11)На самом-то деле мы знаем (из сказки Антуана де Сент-Экзюпери «Маленький принц»), что среди пяти тысяч роз всегда есть ОДНА, и только от нас самих зависит, найдём ли мы в себе силы и терпение, чтобы радоваться ей. (12)А ревность отравляет нашу радость, мы страдаем сами да ещё мучим того, кого любим. (13)Я вас любил так искренно, так нежно, Как дай вам Бог любимой быть другим, — в этих пушкинских строках нет худшего из людских пороков — самодовольства, но есть достоинство, есть уверенность в силе и ценности своей любви, есть забота о любимой. (14)Когда любовь рождается, она, как новорождённый младенец, беспомощна. (15)Но вот она крепнет, встаёт на ноги, шагает. (16)Она растёт -на её нежном, чистом теле появляются первые царапины, шрамы, иногда - раны. (17)3алечивать их каждый учится сам. (18)Но общее для всех людей, наверное, одно: как жалеем мы ударившегося ребёнка, так надо жалеть свою любовь и своего любимого. (19)Крушение любви начинается с той минуты, когда один из двоих начинает жалеть себя, оправдывать себя, думать о себе. (20)В любви не бывает одного страдающего сердца: все чувства делятся двумя, и думать о втором человеке - непременный закон. (21)Любовь даёт силы на самоотречение, отказ от эгоизма, преодоление ревности. (22)Ведь в настоящей любви каждый переступает через себя ради другого. (23)И это не значит уничтожить своё «я», это значит найти себя в самом значительном из чувств, которые дарованы человеку. (По Н. Долининой)

Автор: Гость