Срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пожалуйста помогите ((((((( сочинение на тему учимся жить в многоликом мире
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Срочно !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! пожалуйста помогите ((((((( сочинение на тему учимся жить в многоликом мире
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мы же мы живем в большом мире многоликого люди бывают разные одни добрые другие не очень сердце и без сердца
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