Определить, является ли решением системы неравенства x+3gt;0, 6-хgt;3 число 5?
Математика
Определить, является ли решением системы неравенства x+3gt;0, 6-хgt;3 число 5?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 не подходит, для первого подходит а для второго нет, потому что 5+3 больше 0, но 6-5 меньше 3, а не больше
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