Как изменяется ток в цепи при увеличении последовательно включенных резисторов? Как изменяется мощность цепи , если увеличить количественно последовательно соединенных проводников ?

Физика

Как изменяется ток в цепи при увеличении последовательно включенных резисторов? Как изменяется мощность цепи , если увеличить количественно последовательно соединенных проводников ?

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