Как изменяется ток в цепи при увеличении последовательно включенных резисторов? Как изменяется мощность цепи , если увеличить количественно последовательно соединенных проводников ?
Физика
Как изменяется ток в цепи при увеличении последовательно включенных резисторов? Как изменяется мощность цепи , если увеличить количественно последовательно соединенных проводников ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ток в цепи уменьшится. мощность цепи увеличится.
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