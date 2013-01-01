Не менее 10 различных уравнений химических реакций в которых образуется хлорид на??рия. Спасибо огромное заранее! срочно
Химия
Не менее 10 различных уравнений химических реакций в которых образуется хлорид на??рия. Спасибо огромное заранее! срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Na + Cl2 =2NaCl2Na + 2HCl =2NaCl +H2Na2O+ 2HCl =2NaCl + H2O2NaOH + Cl2 =NaCl + NaClO + H2O NaOH+ HCl =2NaCl + H2O Na2 CO3 + 2HCl =2NaCl + H2O + CO2 Na2SiO3 + CaCl2 =2NaCl +Ca SiO3 2NaClO3 =2NaCl + O2 NH4Cl + NaOH =NaCl + NH3 + H2O NaClO+ 2HCl =NaCl+ Cl2 + H2O
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