Не выполняя сложения,делится, ли сумма 32+56 на 8
Математика
Не выполняя сложения,делится, ли сумма 32+56 на 8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
32 делится на 8 56 тоже делится на 8 Следовательно, так же и сумма делится на 8.
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