Не выполняя точного умножения 213*346; найди а) первую цыфру ответа б) последнюю цыфру ответа в) число. цифр в ответе г) ближайшее. круглое число(с точностью до десятков тысяч)

Математика

Не выполняя точного умножения 213*346; найди а) первую цыфру ответа б) последнюю цыфру ответа в) число. цифр в ответе г) ближайшее. круглое число(с точностью до десятков тысяч)

Автор: Гость