Не выполняя точного умножения 213*346; найди а) первую цыфру ответа б) последнюю цыфру ответа в) число. цифр в ответе г) ближайшее. круглое число(с точностью до десятков тысяч)
Математика
Не выполняя точного умножения 213*346; найди а) первую цыфру ответа б) последнюю цыфру ответа в) число. цифр в ответе г) ближайшее. круглое число(с точностью до десятков тысяч)
Ответ(ы):
Гость:
Первая 7 вторая 8 число 5 цифр число 70 тысяч
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