Составь план поездки по просёлочной дороге.что видели дети? почему ты выбрал таку?? форму плана

Литература
Составь план поездки по просёлочной дороге.что видели дети? почему ты выбрал таку?? форму плана
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Дети сначала поехали в лес , там они насобирали грибов и ягод, затем им захотелось пить и они нашли колодец с прохладной водой , и наконец ребятам стало жарко , и они отправились на озеро или речку Когда мы ехали по просёлочной дороге. мы проезжали лесок, в котором видели зверей и однажды,даже лису! и много-много белок. наша дорога была вся в ямах и грязи, но это не мешало нам любоваться природой. проезжая дальше. мы ехали мимо поля. на котором паслись коровы и козы. Много коров, какие-то лежали. а какие-то стояли и ели.Такие большие, но такие спокойные. 
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