Небольшое шуточное произведение сопровождающее игры ребёнка в нем часто даются советы наставления
Литература
Небольшое шуточное произведение сопровождающее игры ребёнка в нем часто даются советы наставления
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потешка? что-то такое помню, но не уверена
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