Небольшое сочинение на тему мои увлечения

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Небольшое сочинение на тему мои увлечения
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
У меня очень много любимых увлечений. Я люблю читать, я люблю кататься на велосипеде, и мне очень нравится история. Но мое самое главное хобби – это рисование. Я начал рисовать, когда был еще маленьким. Мама с папой очень часто дарили мне фломастеры самых разных цветов, цветные карандаши и красивую, белоснежную бумагу для рисования.
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