Небольшое сочинение на тему мои увлечения

Гость: Гость:

У меня очень много любимых увлечений. Я люблю читать, я люблю кататься на велосипеде, и мне очень нравится история. Но мое самое главное хобби – это рисование. Я начал рисовать, когда был еще маленьким. Мама с папой очень часто дарили мне фломастеры самых разных цветов, цветные карандаши и красивую, белоснежную бумагу для рисования.