Небольшой рассказ про халка на английском языке для 5 класса помогите пж
Английский язык
Небольшой рассказ про халка на английском языке для 5 класса помогите пж
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hulk, is a large, inflated, green man. He acted in films about super heroes, he is kind and saves people.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Показать предлагающая и сказуемое в рассказе с реки потянул ветерок птицы просыпаются в кронах деревьев ночь не хотят ступает заиграли первые лу...
Немецкий язык
Русский язык
Русский язык