Небольшой рассказ про халка на английском языке для 5 класса помогите пж

Английский язык
Небольшой рассказ про халка на английском языке для 5 класса помогите пж
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Hulk, is a large, inflated, green man. He acted in films about super heroes, he is kind and saves people.
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