Показать предлагающая и сказуемое в рассказе с реки потянул ветерок птицы просыпаются в кронах деревьев ночь не хотят ступает заиграли первые лучи солнца

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Показать предлагающая и сказуемое в рассказе с реки потянул ветерок птицы просыпаются в кронах деревьев ночь не хотят ступает заиграли первые лучи солнца
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С реки потянул(сказуемое, подчеркивается двумя прямыми линиями) ветерок(подлежащее, подчеркивается прямой линией), птицы(подлежащее) просыпаются (сказуемое) в кронах деревьев, "ночь не хотят ступает", заиграли (сказуемое) первые лучи(подлежащее) солнца. То, что в кавычках я просто не поняла.
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