Паскаль ABC.Программирование!Помогите,пожалуйста!!! Из заданной строки получить н??вую,удалив все буквы латинского алфавита.
Информатика
Паскаль ABC.Программирование!Помогите,пожалуйста!!! Из заданной строки получить н??вую,удалив все буквы латинского алфавита.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Var st1,st2:string; i:integer; begin writeln('Введите строку:'); readln(st1); st2:=''; for i:=1 to length(st1) do if not(st1[i] in ['A'..'Z','a'..'z']) then st2:=st2+st1[i]; writeln(st2); end. Пример: Введите строку: Primer строки (слон, begin, end, кенгуру). строки (слон, , , кенгуру).
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Катушку с индуктивностью 0,4 Гн, по которой шёл ток, замкнули накоротко. На рис. 13 по??азан график зависимости силы тока в катушке от времени. Как...
Математика
Физика
Если нужно быстро оставить машину нужно ли нажать на педаль тормоза так чтобы кол??са автомобиля перестали вращаться полностью
Математика