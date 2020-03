Паскаль ABC.Программирование!Помогите,пожалуйста!!! Из заданной строки получить н??вую,удалив все буквы латинского алфавита.

Гость: Гость:

Var st1,st2:string; i:integer; begin writeln('Введите строку:'); readln(st1); st2:=''; for i:=1 to length(st1) do if not(st1[i] in ['A'..'Z','a'..'z']) then st2:=st2+st1[i]; writeln(st2); end. Пример: Введите строку: Primer строки (слон, begin, end, кенгуру). строки (слон, , , кенгуру).