Какой суффикс в слове доброта
Английский язык
Какой суффикс в слове доброта
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добр- корень от-суффикс а- окончание доброт- основа
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