Какой суффикс в слове доброта

Английский язык
Какой суффикс в слове доброта
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Добр- корень от-суффикс а- окончание доброт-  основа
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