Неисправности велосипеда, которые могут привести к аварии.
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Неисправности велосипеда, которые могут привести к аварии.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Незажатые гайки на шпильках колес и другие соединения 2. нерабочие тормоза 3. Неправельно отрегулирован руль сидения(по возрасту велосипедиста)
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