Некоторому металлу массой 400 г, взятому при температуре плавления, передали колич??ство теплоты 156 кДж. Что это за металл, если он полностью расплавился?
Физика
Некоторому металлу массой 400 г, взятому при температуре плавления, передали колич??ство теплоты 156 кДж. Что это за металл, если он полностью расплавился?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400- 150 1000-x => x=390=> это алюминий
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