немогу решить на ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на 120 ??еньше чем овец и на 100 больше чем К скольки на ферме коз
Математика
немогу решить на ферме содержатся коровы овцы козы всего 3320 животных коров на 120 ??еньше чем овец и на 100 больше чем К скольки на ферме коз
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Гость:
Я решила так но наверное можно и по другому
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