Пж помогите 2 предложения гл.н.ф-гл.н.ф. Заранее спс
Русский язык
Пж помогите 2 предложения гл.н.ф-гл.н.ф. Заранее спс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маша спросила "А что мне ДЕЛАТЬ". Никита начал ДЕЛАТЬ уроки.
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