Необходимо написать сочинение на тему: "Казка про весну". За ранее большое спасибо, кто поможет!

Гость: Гость:

После холодной зимы, наконец, наступает долгожданное потепление. В ясный весенний день совсем не хочется сидеть в помещение. Хочется выйти на улицу и просто гулять, дышать свежим воздухом, греться под ласковым солнышком, слушать пение птиц, наблюдать пробуждение природы. Весенний день наполняет воздух ароматами мокрой земли, молодой зелени, первых цветов.