Необходимо написать сочинение на тему: "Казка про весну". За ранее большое спасибо, кто поможет!
Українська література
Необходимо написать сочинение на тему: "Казка про весну". За ранее большое спасибо, кто поможет!
Ответ(ы):
Гость:
После холодной зимы, наконец, наступает долгожданное потепление. В ясный весенний день совсем не хочется сидеть в помещение. Хочется выйти на улицу и просто гулять, дышать свежим воздухом, греться под ласковым солнышком, слушать пение птиц, наблюдать пробуждение природы. Весенний день наполняет воздух ароматами мокрой земли, молодой зелени, первых цветов.
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