Неологизмы на тему одежды срочно помогите пожалуйста

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Неологизмы на тему одежды срочно помогите пожалуйста
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Автор: Гость
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Гость:
Батник лонгслив свитшот худи боди кроксы лоферы толстовка
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