Непонятный тест какой то.. или это опросник? 1 пункт--русские, 2-отрицательно. 3-социализм или коммунизм, 4-отрицательное. 5-отрицательное. 6-положительно--настороженое, смотря какие свободы, 7-неоднозначное, 8-смотря что имеет...

История

Непонятный тест какой то.. или это опросник? 1 пункт--русские, 2-отрицательно. 3-социализм или коммунизм, 4-отрицательное. 5-отрицательное. 6-положительно--настороженое, смотря какие свободы, 7-неоднозначное, 8-смотря что имеется в виду, если коллективно--колхозное хозяйство то положительно, 9-резко отрицательное!

Автор: Гость