Произведение "Бежий луг".Дать характеристику героя (любого мальчика кроме Васи)

Гость: Гость:

Паша сойдет?)) Паша– один из пяти мальчиков, с которыми познакомился рассказчик у костра, где сидели ребята. Весь облик мальчика говорит о бедственном положении его семьи: вся его одежда «состояла из простой замашной рубахи да из заплатанных портов» . Внешне нескладный: «волосы… всклоченные, черные, глаза серые, скулы широкие, лицо бледное, рябое, рот, как говорится, с пивной котел, тело приземистое, неуклюжее» , Павлуша привлекает своим умным и прямым взглядом, а также силой, звучавшей в голосе. Именно Павлуше доверено наблюдать за варившимся на костре котелком. Значит, это дело привычно для мальчика. Со знанием говорит герой и о рыбе, блеснувшей на реке, и о покатившейся звезде: «…Вишь плеснула, – прибавил он, повернув лицо в направлении реки, – должно быть, щука… А вон звездочка покатилась» . Павел ведет себя по сравнению с другими ребятами наиболее смело. Когда после рассказа Илюши о лесной нечисти все вздрогнули, услышав чей-то шипящий свист, Павел крикнул: «Эх вы, вороны!. . чего всполохнулись? » – и перевел сразу разговор на бытовую тему, сказав о том, что картошка сварилась. Хорошо разбирается герой в повадках лесных зверей и птиц: то он слышит крик цапли, то объясняет, что белый голубок отбился от дома и теперь ищет места для ночлега. Вернувшись с реки, Павел говорит о том, что ему показалось, будто его звал водяной. Всего боявшийся Илюша отмечает, что это плохая примета. Но Павел не боится примет, так как верит в судьбу и считает, что «своей судьбы не минуешь» . В финале рассказа читатель узнает о трагической гибели мальчика, но не в воде: «он убился, упав с лошади» .