Непроверяемые гласные слова какой частью речи они бывают бадминтон,бидон,винигрет.
Русский язык
Непроверяемые гласные слова какой частью речи они бывают бадминтон,бидон,винигрет.
Ответ(ы):
Гость:
бадминтон,бидон,винегрет- существительные
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