Придумать сказку про волшебство 6 класс

Гость: Гость:

Однажды Дед Мороз придумал дарить добрым детям волшебные краски. На каждый Новый год Дед Мороз создает разное волшебство. Если краски достаются добрым детям,то злым детям достаются сладости,чтобы они стали добрей. Один раз злые дети стащили у Деда Мороза волшебные краски,а дедушка создал волшебство и превратил краски в конфетки для злых детей. А после этих конфет злые дети,превратились в добрых