Нет границ у океанов,и у неба нет границ,и у птиц-У пеликанов,Славок,пеночек,синиц- Нет и не было границ. в каком падеже стоят все существительные в этом отрывке? Назови те существительные,которые употреблены в этом падеже без ...

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Нет границ у океанов,и у неба нет границ,и у птиц-У пеликанов,Славок,пеночек,синиц- Нет и не было границ. в каком падеже стоят все существительные в этом отрывке? Назови те существительные,которые употреблены в этом падеже без предлога. Маша назвала слово "границ", а Миша ещё три слова: "славок" ,"пеночек", "синиц" . Перечитай последние три строчки стихотворения. Предлог "У" относится к одному слову или к нескольким?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Род.п., предлог у относится к 4 словам
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