Нет причастия в словосочитании 1)жареная в масле 2)просмотренные вечера 3)решеное уровнение 4)присланые из деревни 5)крашеные бови

Русский язык
Нет причастия в словосочитании 1)жареная в масле 2)просмотренные вечера 3)решеное уровнение 4)присланые из деревни 5)крашеные бови
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Гость:
Решёное уравнение))))
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