Нет причастия в словосочитании 1)жареная в масле 2)просмотренные вечера 3)решеное уровнение 4)присланые из деревни 5)крашеные бови

Русский язык

Нет причастия в словосочитании 1)жареная в масле 2)просмотренные вечера 3)решеное уровнение 4)присланые из деревни 5)крашеные бови

Автор: Гость