Невеликий твір про професію програміста с професійними словами.

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У кожної людини наступає такий період у житті, коли він повинен вирішити, ким стати. Зараз я учень десятого класу, тому питання про вибір професії для мене особливо актуальнийУ світі багато важливих покликань, без яких суспільство не могло б існувати. Наприклад, професія вчителя дуже важлива, тому що всі люди одержують основні знання в школі; без лікарів ми б не змогли поправити своє здоров’я; будівельники й архітектори створюють усе більше оригінальні й зроблені будинки й будинку, завдяки яким життя людини стає комфортна й затишною; така професія як швачка, теж дуже важлива й необхідна, інакше люди були б схожі один на інший в однаковому одязіАле оскільки час і прогрес не стоїть на місці, з’являються нові професії, про які суспільство раніше навіть не підозрювало. Зараз багато нових винаходів у світі техніки, без досягнень науки сучасна людина не представляє свого життя. Одна з таких професій – програміст. І саме так у програмуванні я хочу реалізувати себеДля того, щоб стати гарним фахівцем своєї справи, а в цьому випадку – програмістом, мені необхідно багато знати про комп’ютерні технології, принцип роботи й будова самого комп’ютера. Вибрав я таку професію тому, що мені це надзвичайно цікаво, і я із задоволенням буду присвячувати улюбленій справі багато часуПравда, є й недоліки мого захоплення: тривале сидіння перед монітором комп’ютера приводить до погіршення зору й гіподинамії. Але адже в кожній роботі можна знайти як позитивні, так і негативні сторони. Такий недолік затьмарює та обставина, що програмування – надзвичайно захоплюючий процес, що вимагає логічного мислення й нестандартного підходуЩе однією важливою перевагою є гарний заробіток програмістів. Не секрет, що здатний програміст одержує більші гроші. Всім відомо, що створення комп’ютерних програм приносить розроблювачеві стабільний дохід. Якщо попит на мої послуги буде великий, то професія забезпечить мене фінансово й порадує морально.Для того, щоб здійснилася моя мрія, мені необхідно закінчити школу з високими оцінками й успішно здати іспити у вищий навчальний заклад. Всі мої сили зараз ідуть на одержання спеціальних знань із області програмування