Петя в три раза старше Ани, а Аня на 8 лет младше Пети. Определите, сколько лет каждому.
Математика
Петя в три раза старше Ани, а Аня на 8 лет младше Пети. Определите, сколько лет каждому.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Просто берёшь и подставляешь любое число. Например: 3×3=9 и 9-8=1. А вот какие цифры можно сюда подставить
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