Помогите пожалуйста! Скоро сочинение по литературе,хочу написать его на тему "Ра??ум и чувство".К чувствам я подобрала произведение,не могу подобрать произведение к разуму.Помогите пожалуйста его найти!

Литература

Помогите пожалуйста! Скоро сочинение по литературе,хочу написать его на тему "Ра??ум и чувство".К чувствам я подобрала произведение,не могу подобрать произведение к разуму.Помогите пожалуйста его найти!

Автор: Гость