Помогите пожалуйста! Скоро сочинение по литературе,хочу написать его на тему "Ра??ум и чувство".К чувствам я подобрала произведение,не могу подобрать произведение к разуму.Помогите пожалуйста его найти!
Литература
Помогите пожалуйста! Скоро сочинение по литературе,хочу написать его на тему "Ра??ум и чувство".К чувствам я подобрала произведение,не могу подобрать произведение к разуму.Помогите пожалуйста его найти!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Толстой отрочество яркий пример николенька разумный мальчик и этот разум он получает только от книг
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