Никак не получается в третьем пункте номер 2 и 3 Помогите пожалуйста
Алгебра
Никак не получается в третьем пункте номер 2 и 3 Помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А + b = (-2+6 ; 3+0 ; 6-8) = (4 ; 3 ; -2) b*(a+b) = 6*4 + 0*3 + (-8)*(-2) = 24 + 16 = 40 3) a + 2b = (1 +2*(-3) ; 2 + 2*1 ; -1 +2*4) = (-5 ; 4 ; 7) c-d = (3 - 2 ; 4 -(-1) ; -2 -3) = (1 ; 5 ; -5) (a +2b)*(c - d) = -5*1 + 4*5 + 7*(-5) = -5 +20 - 35 = -20
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