Никита с друзьями гуляет в парке аттракционов. в таблице представлены данные о ст??имости билетов на различные аттракционы. у Никиты 2000 рублей. он хочет купить билет в комнату смеха, на карусель и горку, а на оставшиеся деньг...
Математика
Никита с друзьями гуляет в парке аттракционов. в таблице представлены данные о ст??имости билетов на различные аттракционы. у Никиты 2000 рублей. он хочет купить билет в комнату смеха, на карусель и горку, а на оставшиеся деньги - билеты на колесо обозрения. сколько билетов на колесо обозренья сможет купить Никита? горки-170 руб карусель-145 руб комната смеха-235 руб колесо обозренья- 450 руб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)235+145+170=550 (руб) стои, то на что хочет пойти Никита 2)2000-550=1450 (руб) отсается 3)1450:450=3 билета Ответ:3 билета сможет купить Никита
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