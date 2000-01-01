Никита с друзьями гуляет в парке аттракционов. в таблице представлены данные о ст??имости билетов на различные аттракционы. у Никиты 2000 рублей. он хочет купить билет в комнату смеха, на карусель и горку, а на оставшиеся деньг...

Математика

Никита с друзьями гуляет в парке аттракционов. в таблице представлены данные о ст??имости билетов на различные аттракционы. у Никиты 2000 рублей. он хочет купить билет в комнату смеха, на карусель и горку, а на оставшиеся деньги - билеты на колесо обозрения. сколько билетов на колесо обозренья сможет купить Никита? горки-170 руб карусель-145 руб комната смеха-235 руб колесо обозренья- 450 руб

Автор: Гость