Здравствуйте ! объясните пожалуйста решение примера в столбик! 890*36=?
Математика
Здравствуйте ! объясните пожалуйста решение примера в столбик! 890*36=?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тут получается остаток 890:36= 24 ост. 26
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